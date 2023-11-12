انت الان تتابع خبر غزة.. وفيات بقسم العناية المركزة إثر قطع الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة الأقصى الفلسطينية عن مدير مجمع الشفاء الطبي قوله: "استشهاد مريضين في العناية المركزة وإذا استمر الوضع الكارثي على ما هو عليه سيستشهد جميع المرضى".

هذا وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن بالغ قلقه إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر، داعيا إلى وقف القتال وإنشاء ممرات إنسانية لدخول المساعدات إلى سكان غزة.



ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.