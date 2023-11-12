شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الأمريكية الصينية.. واشنطن تضع المحادثات العسكرية كأولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن استئناف الاتصالات العسكرية الأمريكية الصينية يعد أولوية قبيل القمة المقررة خلال الأسبوع الجاري بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله "لقد قطع الصينيون بشكل أساسي روابط الاتصالات، الرئيس بايدن يرغب في إعادة تأسيسها.. وسينظر إلى هذه القمة كفرصة لمحاولة تحقيق تقدم في هذا الشأن".

وقال أيضا في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" إن هذه القضية "كانت تمثل أولوية" بالنسبة لبايدن و"نحن بحاجة إلى خطوط الاتصال هذه لكي لا تكون هناك أخطاء أو سوء تقدير أو سوء فهم".

العلاقات الدفاعية

وكانت الصين قد أوقفت الاتصالات العام الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان.

وازادت العلاقات الدفاعية بين البلدين تعقيدا عندما تمت الإطاحة بوزير الدفاع الصيني لي شانج فو الشهر الماضي، إذ أصبح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدون نظير مباشر.

البرنامج النووي الإيراني

وقال سوليفان إنه يجب إعادة الخط الساخن بين كبار مسؤولي الدفاع "حتى الوصول إلى المستوى التكتيكي والعملياتي".

وذكر لشبكة "سي بي إس" "من المؤكد أن قضية البرنامج النووي الإيراني والتهديد الذي يشكله سيكونان على جدول الأعمال، وكذلك التهديد الذي تشكله إيران على الاستقرار الإقليمي، والتهديد الذي تشكله على القوات الأمريكية في المنطقة".