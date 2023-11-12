شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مدمرة وفيضانات.. العاصفة "ديبي" على أبواب أيرلندا وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تضرب العاصفة ديبي أيرلندا وأجزاء من المملكة المتحدة غدًا الاثنين مصحوبة برياح مدمرة وأمطار غزيرة، ومن المحتمل أن تعطل السفر وتسبب الفيضانات.

وتصل سرعة هبوب الرياح في أيرلندا إلى 100 كيلومتر في الساعة صباح غدا الاثنين.

شمال إنجلترا

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأيرلندية "ميت إيريان"، تحذيرا برتقاليا لأجزاء من البلاد، وتنبيها من عاصفة حمراء لبعض المناطق الساحلية في الغرب.

وقال جيسون كيلي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تؤثر أقوى الرياح على أجزاء من جمهورية أيرلندا في وقت مبكر من يوم الاثنين، وربما تتزامن مع التنقل الصباحي، قبل أن تؤثر بعد ذلك على أجزاء من شمال ويلز وشمال إنجلترا حتى فترة ما بعد الظهر".