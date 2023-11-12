حريق آخر يفقد غابة أواهو أنواعها النادرة

عانت هاواي من حريق غابات مشتعل في غابة مطيرة نائية مجددا بعد أشهر قليلة من حريق مدمر في جزيرة مجاورة دمر بلدة بأكملها وقتل ما لا يقل عن 99 شخصًا.

ولم يصب أحد بأذى ولم تحترق أي منازل في الحريق الأخير، الذي أحرق التلال الجبلية في أواهو، لكن النيران قضت على الغابات الأصلية التي لا يمكن تعويضها، والتي تعد موطنًا لما يقرب من عشرين نوعًا معرضا للانقراض.

ويرجع سبب الحريق إلى الجفاف الشديد الناجم عن تغير المناخ الذي يؤدي إلى إشعال الحريق، وقال سام أوهو جون الثالث، كبير العلماء والمستشار الثقافي في منظمة الحفاظ على الطبيعة في هاواي، حقيقة أن هذا الحريق كان على الجانب الأكثر رطوبة من أواهو والمواجه للرياح هو «علم أحمر لنا جميعًا بأن هناك تغييرًا على قدم وساق».

22 نوعا

واشتعلت النيران في الغالب داخل محمية الحياة البرية الوطنية في غابة أواهو، والتي تضم 22 نوعًا مدرجًا على أنها مهددة بالانقراض من قبل حكومة الولايات المتحدة. وتشمل هذه الطيور طيور إيوي وإيليبايو، وحلزون شجرة يُسمى بوبو كاني أوي، وخفاش هاواي الأشيب، المعروف أيضًا باسم أوبيبيا. وقالت كريستين أوليتي فيلاسكو، المتحدثة باسم هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، التي تدير الملجأ، إنها لا تعرف حتى الآن ما هي النباتات أو الحياة البرية التي ربما تضررت أو تضررت بسبب الحريق.

وأدى الحريق إلى حرق 2.5 ميل مربع (6.5 كيلومترات مربعة) منذ اكتشافه لأول مرة في 30 أكتوبر، وتم احتواؤه بنسبة 90 %. ويحقق المسؤولون في سبب الحريق الذي وقع على بعد حوالي 20 ميلا (32 كيلومترا) شمال هونولولو.

مخاوف رئيسية

وتركت النيران بقعًا فارغة وسط غطاء من اللون الأخضر الكثيف، حيث لم تشتعل النار. وظهرت الهياكل العظمية للأشجار السوداء من المناظر الطبيعية المتفحمة.

وظهر أحد المخاوف الرئيسية من الحريق وهو ما النباتات التي ستنمو بدلاً من الغابة الأصلية.

حيث تطورت النباتات الأصلية في هاواي دون مواجهة حرائق منتظمة ولا تعد النار جزءًا من دورة حياتها الطبيعية. وتميل النباتات غير المحلية سريعة النمو والتي تحتوي على المزيد من البذور إلى التبرعم بدلاً من الأنواع المحلية بعد ذلك.

وقال واتسون إن غابة أواهو بالقرب من الحريق الأخير كانت تحتوي على سرخس أولوهي وأشجار الكوا وأشجار أوهيا قبل أن يحرق الحريق أقل من ميل مربع منها في عام 2015. وتتميز الأرض الآن بأعشاب غازية أكثر عرضة للحرائق، وبعض أشجار الكوا البطيئة النمو.

خسائر ثقافية

وهناك خسائر ثقافية عندما تحترق الغابات الأصلية. تذكَّر جون قصة قديمة في وسط أواهو عن محارب أُلقي من أعلى منحدر بينما كان يقاتل زعيمًا للعدو. تم إيقاف سقوطه بواسطة شجرة أوهيا، وهو نبات آخر شائع في المنطقة المحروقة. فيما كان ريش طيور غابات هاواي يستخدم ذات يوم في صناعة العباءات والخوذات التي يرتديها الزعماء.

واليوم تقوم منظمة واتسون بالتنسيق مع خدمة الأسماك والحياة البرية لإجراء المسوحات الأولية للأضرار. لوضع خطة ترميم تتضمن التحكم في الأنواع الغازية وزراعة الأنواع المحلية. ولكن هناك حدود لما يمكن القيام به.

وقال واتسون: «لن يكون من الممكن أبداً إعادتها إلى حالتها السابقة خلال حياتنا». «لقد تغيرت إلى الأبد، لسوء الحظ».

مزيدا من الحرائق

ويتوقع جون المزيد من حرائق كولاو المتكررة في المستقبل. قائلا: «لقد كان هناك ارتفاع كبير في السنوات العشر الماضية، إلى حد كبير في نطاق Waianae، وهو الجزء الغربي والأكثر جفافاً من الجزيرة». «لكننا الآن نشهد حرائق في الجزء الرطب من الجزيرة الذي لا يشهد عادة أي حرائق على الإطلاق».

وغالبًا ما تكون حرائق هاواي سببها البشر، لذلك يجب بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي حول الوقاية. وقال إنه يمكن حماية الغابات المحلية بشكل أكبر من خلال مناطق عازلة عن طريق زراعة نباتات أقل قابلية للاشتعال في أراضي مزارع قصب السكر والأناناس السابقة التي غالبًا ما توجد على ارتفاعات منخفضة.

والعديد من هذه الحقول الآن تنبت أعشابًا جافة وغازية. وكانت هذه الأعشاب سببا في تأجيج النيران التي اندلعت في منطقة لاهاينا في شهر أغسطس الماضي، مما سلط الضوء على مخاطرها. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، ولكن من المحتمل أن يكون سببه سقوط خطوط الكهرباء مما أدى إلى إشعال العشب الجاف. وساعدت الرياح المرتبطة بإعصار قوي يمر باتجاه الجنوب على انتشار الحريق الذي دمر أكثر من 2000 مبنى ومنزل لنحو 8000 شخص.

ونجح رجال الإطفاء والأمطار الأسبوع الماضي في إخماد حريق أواهو أخيرًا، لكن جون حث على اتخاذ إجراء الآن «للتأكد من أنه لا يتحول إلى حرائق سنوية تلتهم مصدر إمدادات المياه لدينا».

غابة أواهو تضم

22 نوعًا مدرجًا على أنها مهددة بالانقراض منها: طيور إيوي وإيليبايو

حلزون شجرة يُسمى بوبو كاني أوي

خفاش هاواي الأشيب

أشجار الكوا التي يستخدم خشبها تقليديًا في صناعة الزوارق وألواح التزلج على الماء والقيثارة.