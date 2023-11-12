مصممة أزياء نيجرية تريد نشر صورة إيجابية عن بلدها

ياسر رشاد - القاهرة - احتلت مصممة الأزياء النيجرية علياء باري، مركز الصدارة هذا العام مع مجموعة تأمل أن تنشر صورة إيجابية عن منزلها المضطرب الذي يواجه عدم الاستقرار والعقوبات الاقتصادية في أعقاب انقلاب عسكري في يوليو.

كان كل شيء بريقا وبريقا في أسبوع الموضة في جوبورغ ، وهو احتفال بالأزياء الراقية الأفريقية يضم مصممين ومبدعين في مجال الأزياء من جميع أنحاء القارة.

عرضت باري ، التي عاشت في الهند والسنغال ، مجموعة أنيقة، استمدت من تجاربها في العيش في بلدان مختلفة.

قالت المصمة، إنها مجموعة مهمة للغاية بالنسبة لي لأنها تمثل ما أنا عليه من حيث ثقافتي وخلفيتي. أنا من النيجر ومن مجموعات عرقية مختلفة، وأردت أن أظهر ذلك في هذه المجموعة.

في الوقت الحاضر هذا هو أهم شيء نحن بوتقة انصهار، نحن مزيج مختلف من الأشياء وهذا ما يجعلنا فريدين وما يجب أن نحتضنه تماما ".

وفي حديثها في هذا الحدث، قالت باري إن النيجر ارتبطت منذ فترة طويلة بالصراع السياسي من قبل بقية العالم، وهي صورة تقول إنها لا تمثل جمال بلدها بشكل كامل.

وأضافت عندما يتحدث الناس عن النيجر يتحدثون دائما عن الصراع، ويتحدثون عن الفقر والموت، ويتحدثون عن الأشياء السلبية".

وأوضحت أعرف أن معظم الناس يربطون الموضة بالسطحية لكنني أعتقد أن الموضة، من خلال الثقافة، يمكن أن تساعد في إرسال رسالة جيدة إلى الخارج، صورة إيجابية للبلد، تحاول مشاركة الحب" الذي تكنه لبلدها وتأمل أن ينجح.

مجموعة Bare ، المسماة DNA ، هي مزيج من التأثيرات من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك رموز من النيجر وتصميم مصمم جرافيك جنوب أفريقي.