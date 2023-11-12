روسيا: دعوات قبول أوكرانيا بالناتو دون القرم ودونباس إقرار بأن هذه المناطق لم تعد أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الدعوات الأوروبية لقبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ناتو، دون القرم ودونباس إقرار بأن هذه الأراضي ليست أوكرانية.

وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا

وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا

وقال مدفيديف على تطبيق "تلجرام"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد "أوروبا تغلي، وينزل مئات الآلاف للتظاهر احتجاجا على الدعم الغربي للعنف في غزة، وتحت ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط يقوم بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في الناتو بنشر أفكار جديدة حول أوكرانيا ويقترحون قبولها في الحلف من دون شبه جزيرة القرم ودونباس.. هذا يعني أن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد أوكرانية من وجهة نظرهم ومفهومهم".

وأضاف: أن "هذا الإقرار الضمني الجديد للغرب جيد، ويتوجب عليهم المضي في هذا النهج والإقرار أيضا بأن أوديسا ونيقولاييف وكييف وكل منطقة، ليست أوكرانيا".