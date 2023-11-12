هايتي.. تأجيل نشر الشرطة الكينية مرة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - وأعلنت نيروبي، أنه لن يتم دائما استيفاء جميع شروط التدريب والتمويل، وقد تأجل مرة أخرى نشر ضباط الشرطة الكينية في هايتي.

هذه ليست سوى أخبار جيدة للبلاد ، حيث تخضع مساحات شاسعة لسيطرة العصابات.

قال بيير إسبيرانس، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي، إن اليوم تسيطر العصابات على البلاد، لقد أغرقوا البلاد في وضع جهنمي، العصابات لها صلات مع سلطات الدولة، لقد كانت متكررة منذ حكومة جوفينيل مويس وتستمر حتى اليوم.

وفي الشهر الماضي، كلفت الأمم المتحدة كينيا قيادة بعثة متعددة الجنسيات لمحاربة العصابات في مواجهة الإهمال المزعوم من قبل السلطات الهايتية.

إن أكبر مشكلة في هايتي الآن هي غياب الحكومة وسيادة القانون، فضلا عن انهيار جميع مؤسسات الدولة الرئيسية، بما في ذلك الشرطة، كيف ستتمكن القوة (الخارجية الكينية) من العمل في هايتي إذا لم يكن لدينا حكومة عاملة؟ لم تؤد حكومة أرييل هنري إلا إلى زيادة انعدام الأمن، وأصبحت العصابات أكثر قوة في البلاد، وفقدت المزيد من الأراضي لصالح العصابات، مما يعني أن سجل رئيس الوزراء أرييل هنري كارثي».

الشرطة المحلية لا تضاهي العصابات، ومنذ بداية العام، قتل 32 من ضباط الشرطة في هايتي.

مددت محكمة في كينيا أوامر بمنع نشر الشرطة الكينية في هايتي لقيادة بعثة وافق عليها مجلس الأمن الدولي لمكافحة عنف العصابات في الدولة الكاريبية.

وقالت المحكمة العليا يوم الثلاثاء إنها ستصدر حكمها في القضية في 9 نوفمبر تشرين الثاني.

وقدم المرشح الرئاسي السابق، إيكورو أوكوت، التماسا في 9 أكتوبر ضد نشر القوات الكينية، بحجة أن القانون الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك يتعارض مع مواد الدستور.

وانتقد التماس أوكوت أيضا الرئيس وليام روتو لموافقته على قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في الوقت الذي تعاني فيه كينيا من قضايا أمنية ناجمة عن هجمات المتشددين والاشتباكات العرقية في الآونة الأخيرة.

ويأذن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، بنشر القوة لمدة عام، مع مراجعة بعد تسعة أشهر.

ولم تحدد الجمعية الوطنية الكينية بعد موعدا لمناقشة اقتراح نشر الوحدة، التي من المتوقع أن تتكون من حوالي 1000 ضابط شرطة. الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وسيتم تمويل البعثة من خلال المساهمات الطوعية، مع تعهد الولايات المتحدة بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار.

مددت المحكمة العليا في كينيا، يوم الثلاثاء، أمرا يمنع الحكومة من نشر ضباط شرطة في هايتي.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على نشر 1000 ضابط شرطة كجزء من قوة متعددة الجنسيات.

وتهدف القوة إلى تقديم "الدعم العملياتي للشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدراتها"، وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2 أكتوبر.

وينبغي تمويل البعثة من مساهمات تشمل تبرعات الولايات المتحدة، ومع ذلك، تعرضت قيادة كينيا في البعثة ومشاركتها لانتقادات في الداخل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرا قضائيا مؤقتا في قضية رفعها السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي جادل بأن النشر غير دستوري.

ستستمر القضية في 9 نوفمبر ، وفقا ل Aukot.

قبل أكثر من عام، دعا رئيس وزراء هايتي إلى تقديم مساعدة دولية بشأن انعدام الأمن المرتبط بالعصابات في بلده.

تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2,400 شخص بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

كافحت الشرطة الوطنية في هايتي ، التي يقال إنها أقل عددا وعتادا في معركتها ضد العصابات التي ترهب السكان.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

هايتي

وقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.

وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.

كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.

وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.