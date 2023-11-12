منتدى باريس للسلام يوفر منصة لمناقشة الذكاء الاصطناعي

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت النسخة السادسة من منتدى باريس السنوي للسلام، في العاصمة الفرنسية ، بهدف معالجة مجموعة واسعة من التحديات العالمية من تغير المناخ إلى الهجرة.

ولكن يتم تقديم منصة فريدة لمناقشة الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التنمية.

وينطبق هذا بشكل خاص على أفريقيا، على الرغم من التحديات مثل ارتفاع تكلفة الاتصال وانخفاض انتشار الإنترنت في القارة.

بالنسبة لسالي بيلالي سو من منظمة غينيا تشيك، ليست هناك حاجة للانتظار حتى يصل انتشار الإنترنت إلى 100 في المائة لفهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي.

وقال: "نحن بحاجة إلى اعتماده الآن ، ودمجه في ممارساتنا اليومية ، ولكن أيضا وقبل كل شيء - زيادة الوعي بجوانبه الإيجابية".

من جانبه أضاف الكاميروني ستيف مينغنهي، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا حاسما في تنمية أفريقيا، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تصل الفوائد إلى العديد من القرى النائية.

في المناطق الريفية، في القرى التي نعيش فيها كل يوم، لا توجد شبكات، لا يوجد ضوء لذا، كيف تتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي تأثير.

في المناطق المترابطة ، الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحويل أفريقيا مع تقدم كبير في مجالات الصحة والزراعة من خلال تطبيقات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات محددة.

فيلاس دهار هو رئيس مؤسسة باتريك جي ماكغفرن ، وهي منظمة تركز على الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات.

وقال إنه استلهم من العمل الذي يحدث في الميدان في جميع أنحاء القارة.

في أماكن بعيدة مثل المغرب وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث طرحت الحكومة مؤخرا استراتيجية وطنية جديدة الذكاء الاصطناعي تعترف بأن الذكاء الاصطناعي شيء يمكن أن يدفع إلى تقدم اجتماعي واقتصادي ذي مغزى".