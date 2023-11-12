نشطاء يدعون إلى خفض إنتاج البلاستيك قبل محادثات نيروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر مئات من نشطاء البيئة في العاصمة الكينية، مطالبين بفرض قيود صارمة على إنتاج البلاستيك ، قبل اجتماع في المدينة للتفاوض على معاهدة عالمية للبلاستيك.

وسيجتمع ممثلون من أكثر من 170 دولة في نيروبي اعتبارا من يوم الاثنين للتفاوض بشأن التدابير الملموسة التي ينبغي تضمينها في معاهدة عالمية ملزمة لإنهاء التلوث البلاستيكي.

قالت تيارا سامسون ، إحدى زميلات Break Free from Plastic، التي نظمت المسيرة، إن هناك الكثير من الحديث عن حلول نهاية خطوط الأنابيب التي لا نحتاجها الآن إن الاستثمار في المزيد منها يحول التركيز بعيدا عما نحتاج حقا إلى القيام به ، وهو فرض أهداف طموحة للحد من البلاستيك.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى تركيز المحادثات على خفض كمية البلاستيك المنتج ولوحوا بلافتات كتب عليها "أزمة البلاستيك = أزمة المناخ" و "إنهاء التعرض للسموم متعدد الأجيال".

"نحن الأشخاص الذين لديهم المعرفة التاريخية وكذلك العمق التاريخي للسيطرة على التلوث البلاستيكي. نحن في قلب إعادة التدوير وأعتقد أن مدخلاتنا وأصواتنا يجب أن تضع الأساس لهذه المعاهدة "، قال جون تشويا ، رئيس الجمعية الوطنية الكينية لرعاية ملتقطي النفايات.

زاد الإنتاج العالمي بأكثر من الضعف منذ بداية القرن ، ولكن أقل من 10 في المائة من النفايات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها حاليا.

واتفقت الدول العام الماضي على وضع اللمسات الأخيرة بحلول عام 2024 على أول معاهدة للأمم المتحدة في العالم لمعالجة قضية البلاستيك التي يمكن العثور عليها الآن في كل مكان من قمم الجبال وأعمق الخنادق البحرية إلى داخل جسم الإنسان.

يساهم البلاستيك أيضا في ظاهرة الاحتباس الحراري ، حيث يمثل 3.4 في المائة من الانبعاثات العالمية في عام 2019 ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

سلط المتظاهرون الضوء على الأضرار التي يسببها البلاستيك لكل من البيئة والناس.

قالت دلفين ليفي ألفاريس ، رئيسة البتروكيماويات العالمية في Break Free from Plastic، إن يؤثر التلوث البلاستيكي على الجميع على طول سلسلة القيمة من اللحظة التي نستخرج فيها غاز النفط والفحم لصنع البلاستيك ، إلى اللحظة التي نصدر فيها النفايات إلى بلدان ثالثة ، إلى أن ينتهي بها الأمر إلى حرقها أو وجودها في مواقع مكب النفايات .

وأضافت يؤثر على صحة الناس ، ويؤثر على صحة النظام البيئي ، ويؤثر على البيئة ، ويؤثر على قدرة الناس على تقرير ما يريدون القيام به في المستقبل ، لأنهم بدلا من التفكير في ذلك ، مشغولون بتنظيف العالم."

وقد اجتمع المفاوضون مرتين بالفعل، لكن نيروبي هي الفرصة الأولى لمناقشة مسودة معاهدة نشرت في سبتمبر والتي تحدد المسارات العديدة لمعالجة مشكلة البلاستيك.

ومن المأمول أن تختتم المفاوضات بحلول العام المقبل حتى يمكن اعتماد المعاهدة بحلول منتصف عام 2025.