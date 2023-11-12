مجلس السيادة السوداني: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل والموانئ والسكك الحديدية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عضو مجلس السيادة بالسودان الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر المشرف على وزارات قطاع الإنتاج، حرص الحكومة على دعم وتأهيل قطاع النقل وأهميته خلال الفترة المقبلة من خلال تأهيل وتطوير الموانئ والسكك الحديدية.

جاء ذلك في تصريح لوزير النقل المكلف المهندس أبو بكر أبو القاسم، عقب لقائه اليوم عضو مجلس السيادة، مضيفا أنه تم وضع خطط ومشروعات مستقبلية لترقية قطاع النقل وتأهيل الموانئ البحرية وشركة سودان أون لاين لنقل الحجاج العام المقبل.

وأشار وزير النقل المكلف إلى دور السكك الحديدية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قطار- عطبرة - حلفا سيدخل الخدمة خلال الشهر المقبل، كما سيتم تسيير قطار من بورتسودان حتي شندي لنقل الركاب والبضائع لكل أنحاء السودان، مشيرا إلى أن هناك خطة لدخول خط سكة حديد - كسلا- هيا الخدمة قريبا. وقال وزير النقل المكلف إن عضو مجلس السيادة أطلع على سير أداء وزارة النقل والخطط والمشروعات لتأهيل وترقية قطاع النقل فى البلاد.