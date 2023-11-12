البيت الأبيض يندد بمشروع قانون اقترحه الجمهوريون لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - ندد البيت الأبيض بمشروع قانون الجمهوريين لخطة مؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها، أو الإغلاق الحكومي.

وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا

وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا

وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية كارين جان بيير، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني بشأن اقتراح الإغلاق الجمهوري، اليوم الأحد، إن هذا الاقتراح لن يسفر إلا عن "مزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق".

وأضافت أن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".

وأفادت جان بيبر بأن الإغلاق الجمهوري من شأنه أن يعرض الأمن القومي والأولويات المحلية الحاسمة للخطر، بما في ذلك عن طريق إجبار أعضاء الخدمة العسكرية على العمل بدون آجر.

وتابعت قائلة "يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب إلى التوقف عن إضاعة الوقت على انقساماتهم السياسية وأداء وظائفهم والعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لمنع الإغلاق الحكومي".

وبحسب بيان البيت الأبيض، يأتي اقتراح مجلس النواب الجمهوري بعد أيام فقط من اضطرار الجمهوريين في مجلس النواب إلى سحب اثنين من مشاريع قوانين المخصصات المتطرفة الخاصة بهم، مما يزيد من تعميق خللهم الوظيفي.

جدير بالذكر أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، فيما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.

وانتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها.