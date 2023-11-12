الشرطة تفرق متظاهرين معارضين في مدغشقر

ياسر رشاد - القاهرة - قبل أيام قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مدغشقر، واجه المتظاهرون الشرطة .

خرج بضع مئات من الأشخاص إلى شوارع أنتاناناريفو بناء على دعوة من "مجموعة من أحد عشر" مرشحا للمعارضة الذين يزعمون أن العملية الانتخابية منحازة لصالح الرئيس الحالي أندري راجولينا.

وبعد بناء المتاريس، وإلقاء الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، وإشعال النار في بعض الإطارات، تم تفريق المتظاهرين.

قال أحد الشباب، "أنا أقاتل ضد حكومة غير كفؤة، حتى يتم احترام القانون في مدغشقر"، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه لا أحد فوق القانون، لا أحد".

وقال متظاهر آخر إنهم يقاتلون من أجل بلدهم "ضد الظلم الذي يتحمل راجولينا مسؤوليته".

وقالت الشرطة إن 11 شخصا اعتقلوا وقال الصليب الأحمر إنه عالج نحو 10 متظاهرين من إصابات طفيفة.

أعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، عن "قلقه العميق" بشأن المناخ السياسي المتوتر في مدغشقر قبل الانتخابات.

وكرر في بيان دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات لضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين في الانتخابات.

كما شدد على "أهمية احترام حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

تميزت الأسابيع القليلة الماضية باحتجاجات منتظمة من قبل المعارضة مع العديد من حوادث العنف خلال المظاهرات.

دعا رئيس مجلس النواب في مدغشقر، إلى تعليق الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر، بعد ارتفاع الإصابات واحتجاج المعارضة في البلاد.

وخلصت مجموعة الوساطة برئاسة المسؤول، إلى أن الوضع الحالي في البلاد لا يسمح بإجراء تصويت حر وذي مصداقية.

وتحدثت المجموعة، بما في ذلك المنظمة التي تجمع أكبر أربع كنائس مسيحية في مدغشقر، إلى الصحافة في أنتاناناريفو.

قالت رئيسة مجلس النواب كريستين رازانامهاسوا، إن يجب أن تمتثل العملية الانتخابية للمعايير الدولية، هذا ليس هو الحال في الوقت الحالي مع الانتخابات التي نحاول تنظيمها في 16 نوفمبر نحن ندعو بقوة إلى تعليق العملية الانتخابية".

وأضافت رازانامهاسوا، أن هذا كان لضمان السلام و الوئام في البلاد ، حيث تصاعدت التوترات السياسية في الفترة التي سبقت التصويت ، الذي تم تأجيله بالفعل لمدة أسبوع.

دعت رئيسة مجلس النواب، حوالي 60 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية في مدغشقر إلى "إلغاء" الجولة الأولى من التصويت، محذرة من "أزمة أصعب" إذا مضت الانتخابات قدما.

وقاد 11 من أصل 13 مرشحا للمعارضة مسيرات شبه يومية غير مصرح بها في أنتاناناريفو لأكثر من شهر احتجاجا على ما وصفوه بأنه "انقلاب مؤسسي" لصالح الرئيس الحالي.

وأصيب العديد من الأشخاص يوم الأربعاء عندما فرقت الشرطة احتجاجا آخر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقل مرشح رئاسي في تجمع آخر.

لا تنص قوانين مدغشقر على "تعليق" التصويت. ويتطلب أي قرار من هذا القبيل موافقة الحكومة.

ووصفت متحدثة باسم الرئيس المنتهية ولايته الطلب بأنه "فكرة بعيدة المنال".

وكان من المقرر في البداية أن يتوجه الناخبون في مدغشقر إلى صناديق الاقتراع في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن المحكمة العليا أمرت في أكتوبر/تشرين الأول بتأجيل الانتخابات بعد إصابة مرشح رئاسي آخر خلال مظاهرة.

ولم يطرأ تغيير على موعد الجولة الثانية المحتملة في 20 ديسمبر كانون الأول.

أصيب ما لا يقل عن ستة عشر شخصا، في مظاهرات جديدة تحولت إلى أعمال عنف في ملعب دي باريا أنتاناناريفو ، عاصمة مدغشقر، من بين الجرحى أربعة من رجال الشرطة.

ويأتي الحادث الأخير في الوقت الذي تعاني فيه مدغشقر من التوترات قبل الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر.

وشهدت المسيرة التي نظمها ائتلاف المعارضة "Collectif des canbidats" يوم الأربعاء اعتقال النائب المعارض عن الدائرة الخامسة في أنتاناناريفو، فيترا رالام/بوزا/فيمبولو/لونا، لاستجوابه من قبل الشرطة.

وتجري احتجاجات ائتلاف مرشحي المعارضة المشاركين في الانتخابات المقبلة للتنديد بما وصفوه بأنه "عملية انتخابية غير شرعية".

ويتنافس 13 مرشحا لانتخابات الأسبوع المقبل بينهم الرئيس الحالي أندري راجولينا الذي يسعى لولاية ثانية لكن يبدو أن الأمور قد بدأت بداية صعبة.

وفي الشهر الماضي رفضت المحكمة الدستورية طعونا لإعلان بطلان ترشيح النائب أندري راجولينا بسبب ازدواجية جنسيته الفرنسية مما أثار غضب المعارضة.

قالت وزارة الداخلية في مدغشقر ، إن المعارضة حاولت مرة أخرى الاحتجاج، لكن تم تفريق المتظاهرين واعتقل لفترة وجيزة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد تصاعد التوتر يوم السبت، عندما منعت الشرطة مظاهرة للمعارضة في العاصمة أنتاناناريفو باستخدام الغاز المسيل للدموع، حاول موكب صغير من المعارضين مرة أخرى الوصول إلى ساحة 13-ماي الرمزية، على الرغم من الحظر الذي فرضته المحافظة.

لكن قوات القانون والنظام طوقت المركز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وألقي القبض على المرشح جان جاك راتسيتيسون البالغ من العمر ست سنوات، وهو خبير اقتصادي ومؤسس جمعية تدافع عن القوة الشرائية للشعب المدغشقري، في وقت متأخر من الصباح، وفقا لعدد من الصحفيين في مكان الحادث.

وأفرج أخيرا عن راتسيتيسون في المساء وأعلن فيما بعد على شاشة التلفزيون الوطني أن التهم الموجهة إليه - أعمال العنف ومحاولة الانقلاب - غير متناسبة.

وتشهد مدغشقر منذ أسابيع معركة انتخابية شرسة بين الحكومة وعشرات المرشحين الذين سيعارضون الرئيس الحالي أندري راجولينا في صناديق الاقتراع.

ويجتمع المعارضون في تجمع يترشح فيه كل مرشح على حدة للمنصب الأعلى، والذين يدعون بانتظام منذ أكثر من شهر إلى النزول إلى الشوارع، ويدينون "الانقلاب المؤسسي" الذي دبره راجولينا في ضوء الانتخابات، ويدعون إلى إجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، اقترحت الشرطة والدرك وهيئة الأركان العامة للجيش ضمان حماية جميع المرشحين الرئاسيين الثلاثة عشر، دون تمييز، وعائلاتهم.

وقال متحدث "سمعنا شائعات عن هجمات مخططة ضد مرشحين معينين"، مشيرا إلى أن هذه الحماية لا تنطبق على الاجتماعات السياسية أو المظاهرات.

وأعرب رولاند راتسيراكا، وهو مرشح عن المجموعة، عن غضبه من اعتقال السيد راتسيتيسون، قائلا إنه "ليس حلا": "لقد قدمنا شكوى إلى المحكمة الإدارية ضد قرار المحافظ" بحظر المظاهرات في ساحة 13 ماي. "المحافظ لا يحترم القانون".

ندد مرشح رئاسي آخر، أوغست باراينا، ب «ديكتاتورية» هذا الاعتقال لزميله «في منتصف الشارع». وقال لوكالة فرانس برس «لن نتوقف، لسنا خائفين!».