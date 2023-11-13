حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعكف على التجهيز لـ4 مؤتمرات بقطاعات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن الحملة تعكف على التجهيز لعقد الأربع مؤتمرات الصحفية التي قررت انعقادها خلال فترة الدعاية بمقر الأمانة المركزية للحزب، وتخاطب فيه القطاعات الجغرافية الأربعة بالجمهورية، لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن المؤتمرات ستكون بحضور منظمات المجتمع المدني، لتناول مشاكل كل قطاع جغرافي على حدى واستعرض خطة وأهداف التعامل معها، وطرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، على أن يحضر هذه المؤتمرات وسائل الإعلام المختلفة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات.

والمقرر أن تعتمد الحملة في الدعاية الانتخابية، في الإعلان عن طريق الملصقات الورقية، اللافتات الإعلانية واللوحات الإعلانية المضيئة، وأيضًا حملة انتخابية موسعة ومدروسة على منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة، المسموعة، المرئية للمساهمة في عرض رؤية المرشح الرئاسي وبرنامجه الانتخابي.

وانطلقت الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.