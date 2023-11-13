شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب: ندعم الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري، كونه رسالته واضحة برفض تهجير أهالي غزة ويقف أمام الضغط الدولي على مصر بدعم أبناء مصر.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا متكاتفين حول هذه القيادة السياسية لاستكمال مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع أننا سنكمل المشوار والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف أنحاء الدولة المصرية. فيما وجه التحية للمواطنين على حضورهم المؤتمر الجماهيري لدعم القائد المصري عبد الفتاح السيسي بحسب وصفه.

يذكر أن نظم أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة،، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.