شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طلبات إحاطة موجهة من النواب إلى وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة 5 طلبات إحاطة موجهة من النواب إلي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فضلا عن نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)

وتشمل طلبات الإحاطة، ذلك المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات بشأن الموافقة على إنشاء محطة محولات الضهرية بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة وإدراجها في خطة العام المالي الحالي لتحسين خدمات امدادات الطاقة لدى المواطنين ولتوفير الطاقة المطلوبة للتوسعات المستقبلية، وتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بالطريق الزراعي.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن عدم قيام شركة كهرباء البحيرة بأعمال إحلال وتجديد أعمدة إنارة الطريق الدولي الساحلي بداية من شارع 45 ووصولًا لمدينة رشيد بطول 36كم، وكذا طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي محمد حسن، بشأن توصيل الشبكة الموحدة للكهرباء لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والتي تتمركز فيها جميع مشاريع الاستثمار.

كما وضعت اللجنة علي جدولها، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضعف التيار الكهربائي على شبكات الجهد المنخفض بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مما يؤدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية ويزيد من معاناة المواطنين، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن تأخر إنشاء توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة جهد 66/11 ك.ف سعة 2x 40 م.ف.أ بمركز الواسطى - محافظة بنى سويف، مع تأمينها ببناء سور حولها طبقًا لمتطلبات شرطة الكهرباء.