نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية وأميركية بان وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن طلب من يوآف غالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، ولفتت الى ان وزير الدفاع الأميركي حذر نظيره الإسرائيلي بشأن العمليات العسكرية في لبنان.
ولفت "أكسيوس" الى ان وزير الدفاع الأميركي طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع حزب الله.
ونقل أكسيوس عن مصدر "إسرائيلي" بان "غالانت أبلغ وزير الدفاع الأميركي أن السياسة "الإسرائيلية" تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان".
كما نقل أكسيوس عن مصادر مطلعة بان "بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مصادر مطلعة: أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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