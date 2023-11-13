غارات جوية تستهدف محيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور

افادت وسائل اعلام سورية عن غارات جوية استهدفت محيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور. ولفتت المعلومات الى ان الطيران الحربي الأميركي شن غارتين على مواقع قرب جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور.

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