افاد نائب وزير الصحة في حكومة غزة أن "خمسة اطفال رضع" و"سبعة مرضى في العناية المكثفة" توفوا بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.
واوضح يوسف ابو الريش "نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح".
وكان المستشفى اعلن أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه وأن ممرضين يلجأون الى التنفس الاصطناعي اليدوي لابقائهم على قيد الحياة، فيما اشار طبيب في منظمة "اطباء بلا حدود" الى أن 17 مريضا موجودون في قسم العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة خمسة أطفال رضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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