أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن برلين ستضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 8 مليارات يورو عام 2024. واوضح بيستوريوس لقناة "آيه آر دي" التلفزيونية، "هذه إشارة قوية لأوكرانيا تظهر أننا لن نتخلى عن أوكرانيا" التي تواجه الغزو الروسي، في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام الدولي على الحرب بين إسرائيل وحماس.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الألماني: ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا عام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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