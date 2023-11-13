"حزب الله" نشر ملخصاً عن عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، ملخصاً عن "عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 12-11-2023". وأوضح الإعلام الحربي أنه "في القطاع الشرقي: تم عند الساعة 14:15 استهداف تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة". وذكر أنه "في القطاع الغربي: الساعة 12:25 استهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش العدو الصهيوني في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة، الساعة 12:35 استهداف جرافة تابعة لجيش العدو الصهيوني قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة، الساعة 14:30 استهداف تجمعاً لمشاة العدو الصهيوني في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، والساعة 14:30 استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية".

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