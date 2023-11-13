أشار النائب غياث يزبك، الى أن "لبنان فرغ من السياحة بفعل التطورات على الحدود والجنوب يشهد حرقاً منهجياً عطفاً على الكارثة التي نعيشها منذ العام 2019".
ورأى يزبك، أن "موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن عقلانية حزب الله "قمة التزلّف"، معتبراً أن "الأميركي وصل إلى لبنان ليدعم إسرائيل وايصال رسائل إلى من يعنيهم الامر في المنطقة بأن إسرائيل خط أحمر".
وأضاف "المعركة واقعة وموجودة وأؤيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله (انظروا إلى الميدان)"، لافتاً الى أنه "لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تعين قائداً للجيش وأسهل الأمور الذهاب للتمديد للقيادة العسكرية من خلال قانون أو إقتراح قانون يقدمه وزير الدفاع".
كانت هذه تفاصيل خبر يزبك: أؤيد نصرالله بقوله "انظروا إلى الميدان" وموقف ميقاتي عن عقلانية حزب الله "قمة التزلّف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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