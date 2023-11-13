عبدالله: لا يمكن استباق الأمور في الميدان وناشدنا "حزب الله" لعدم استدراجنا إلى حرب

لفت النائب بلال عبدالله، الى أن "الوضع السليم يكمن بأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة ونحن ناشدنا حزب الله لعدم استدراج لبنان إلى حرب".

وأشار عبدالله، في حديث للـ"جديد"، الى أن "كل المحاولات لوقف إطلاق النار في غزة فشلت، ويجب علينا أن نتجنب المعركة ولكن إذا فرضها علينا العدو (شو منعمل؟)"، مؤكداً أنه "لا يمكن استباق الأمور في الميدان والرغبة في التصعيد تأتي من الجانب الاسرائيلي".

ورأى أن "اللاعبين الاساسيين في هذه اللعبة هما أميركا وايران ووحدة الساحات موجودة".