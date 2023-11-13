الجيش: توقيف مواطن بلدة كفرنبرخ – جبل لبنان لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11/ 11/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرنبرخ – جبل لبنان المواطن (و.ع.) لإقدامه بتواريخ مختلفة على إطلاق النار وافتعال إشكالات وتهديد مواطنين وإثارة النعرات الطائفية وتعاطي المخدرات. وقد ضبطت في حوزته كمية منها إضافة إلى سلاح حربي وكمية من الذخائر".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".