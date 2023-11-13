تكفي لنصف ساعة..إسرائيل تعرض تقديم 300 لتر وقود لمستشفى الشفاء.. ومصطفى بكري: إهانة وإجرام

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، عن أن قوات الجيش الإسرائيلي نجحت في إيقاف 20 عنصرا من حركة حماس الفلسطينية وفصائل المقاومة، والذين شاركوا في عمليات 7 أكتوبر.

وأضاف هجاري خلال مؤتمر صحفي له ، أن الوقود لم ولن يدخل إلى غزة، وذلك في ظل نفاذ الوقود في القطاع وخروج المستشفيات عن الخدمة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لتقديم 300 لتر من الوقود إلى مستشفى الشفاء، في إشارة إلى أن الجانب الفلسطيني هو من يعيق الأمر، وأن حماس ترفض.

من جانبه، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن عرض الاحتلال الإسرائيلي تزويد مستشفى الشفاء بـ300 لتر من السولار يعد استخفافا وإهانه وإجرام يضاف إلي السجل الصهيوني.

وكتب النائب مصطفى بكري عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" : "إسرائيل تعرض ٣٠٠ لتر من الوقود ، لا تكفي لمدة نصف ساعه في أي من المستشفيات . هذه إهانه وإجرام يضاف إلي السجل الصهيوني المتخم بالجرائم"

وتابع "وفاة عشرات المرضي في غرف العنايه المركزه نتيجة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الوقود . هذه جريمه وعار سيلاحق كل المتواطئين أبد الدهر"