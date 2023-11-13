شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 عسكريين أمريكيين بتحطم طائرة في البحر المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل خمسة عسكريين أمريكيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب الجمعة، وفق ما أعلنت أمس الأحد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم).

ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت «يوكوم» في بيان «خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جواً في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم».

وأشاد الرئيس جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض بالعسكريين الذين توفوا، مشيرا إلى أنهم قضوا في عطلة نهاية الأسبوع التي يكرم فيها الأمريكيون سنويا قدامى المحاربين.

وقال بايدن «عناصر جيشنا يضعون حياتهم على المحك من أجل بلادنا كل يوم»، مضيفاً «إنهم يخاطرون طوعاً للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأمريكي. وشجاعتهم اليومية ونكران الذات هما شهادة دائمة على أفضل ما في أمتنا».

ووقعت عدة حوادث أخرى لطائرات عسكرية أمريكية في السنوات الأخيرة، من بينها تحطم طائرة حربية شبح من طراز إف-35 في أيلول/سبتمبر، وقد تمكن الطيار من القفز منها.

وفي آذار/مارس، تحطمت مروحيتان للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريب ليلية، ما أسفر عن مقتل جميع العسكريين التسعة الذين كانوا فيهما.

كما قضى أربعة من مشاة البحرية الأمريكية خلال تدريبات حلف شمال الأطلسي في النرويج العام الماضي في تحطم طائرتهم من طراز في-22بي بعد اصطدامها بجبل.(وكالات)