شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يطلب إدخال مساعدات أكثر بكثير إلى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أمس الأحد، مجدداً بإنهاء الأعمال القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية «أكثر بكثير» لقطاع غزة.

وقال بابا الفاتيكان «كفى.. كفى أيها الإخوة، كفى»، مضيفاً أن الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية فورية، وأكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين. وذكر أيضاً أنه يجب إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة «حماس». وفي كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، قال البابا إن الأسلحة لن تجلب أبداً السلام وإن الصراع يجب ألا يتسع. وتابع قائلاً «أنا قريب من كل الذين يعانون، سواء كانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين»، مضيفاً أنه يصلي من أجلهم. (وكالات)