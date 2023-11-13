شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء مجموعة من الجرحى ومزدوجي الجنسية عبر رفح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت عمليات إجلاء حاملي الجنسيات المزدوجة وبعض الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر بعد إعادة معبر رفح للعمل، أمس الأحد، فيما أعلن الأردن عن إنزال «مساعدات طبية عاجلة» جواً الى المستشفى الميداني الأردني في غزة للمرة الثانية، في حين ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة الذي توقف وأصبح خارج الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي ورفض إدخال الوقود والمساعدات الطبية اللازمة، لكن الحركة رفضت استلامه.

وأكد مصدر أمني مصري أن «500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية من 15 دولة وصلوا الى الأراضي المصرية أمس الأول السبت عبر معبر رفح حتى الآن». وأشارت قناة «القاهرة نيوز» المقربة من جهاز المخابرات الى «وصول نحو 50 شخصاً من حاملي الجنسيات إلى معبر رفح» إضافة إلى «سبعة مصابين فلسطينيين». وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت مساء السبت استئناف عمل معبر رفح أمس الأحد. ودعت الهيئة المسافرين «أصحاب الجوازات الأجنبية المدرجين في كشوف السفر» إلى التوجه إلى المعبر الواقع جنوب قطاع غزة والمؤدي إلى صحراء سيناء المصرية. وذكرت مصادر أمنية مصرية أن مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى مصر أمس الأحد بعد إعادة فتح معبر رفح. وكانت عمليات الإجلاء عبر المعبر، قد توقفت للمرة الثالثة يوم الجمعة بعد عقبات في نقل المصابين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة. وقالت المصادر إن عدة مصابين فلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج إضافة إلى 80 من حملة الجنسيات الأجنبية وعائلاتهم بينما يخضع آخرون لإجراءات العبور. وأضافت أن أكثر من 32 مصرياً عبروا الحدود كذلك. وقال اثنان من هذه المصادر إن 80 شاحنة إغاثة على الأقل دخلت إلى غزة من مصر بعد ظهر أمس اليوم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 60 مواطناً روسياً عبروا معبر رفح أمس الأحد وأصبحوا في الأراضي المصرية في إطار عملية الإجلاء من قطاع غزة. ونظمت وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس إجراءات إجلاء المواطنين من قطاع غزة. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، أن أكثر من ألف شخص تقدموا بطلبات لإجلائهم من قطاع غزة، من بينهم 300 قاصر.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه «بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه». وأضاف أن «عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة».

في غضون ذلك، زعم نتنياهو في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» أن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة الذي توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية، لكن الحركة رفضت استلامه. وقال رداً على سؤال «عرضنا في الواقع الليلة قبل الماضية منحهم ما يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وما إلى ذلك لكن حماس رفضت استلامه». (وكالات)