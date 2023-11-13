انت الان تتابع خبر غوتيريش يتحدث عن "حكم غزة": هذا هو أفضل سيناريو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش: "يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، وبعد ذلك ستوافق إسرائيل على مفاوضات جادة حول حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".

وأكد غوتيريش أن: "هذا هو أفضل سيناريو".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا، وذلك خلال بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس.



كما اعلن نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرى، مؤكدا أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية عن القطاع بعد الحرب.

وقال نتنياهو بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن "إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، مجددا رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.