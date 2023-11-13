عسكري روسي:أوكرانيا تزرع 500 ألف لغم على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال فلاديسلاف سيليزنيف، المتحدث السابق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية زرعت حوالي نصف مليون لغم في البلاد في المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيليزنيف قوله "لقد تم بالفعل زرع ما يصل إلى 500 ألف لغم في مناطق فولين وروفنو وجيتومير وكييف، وهناك حاجة إلى المزيد".

وفي 30 يونيو أمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتعزيز القوات على الحدود مع بيلاروسيا.

وفي يوليو، قال قائد المجموعة القتالية الشمالية التابعة للجيش الأوكراني، سيرجي نايف، إن الجيش كان يعزز مواقعه وهياكله الهندسية في مناطق فولين وجيتومير وروفنو ويقوم بزرع الألغام في المناطق القريبة منها.

وفي أكتوبر، قال إن كثافة الدفاع عن الألغام زادت بمقدار 16 مرة مقارنة بيونيو 2022.

وفي غضون ذلك، قال رسلان جيريليوك، رئيس مركز مكافحة الألغام التابع للجيش البيلاروسي، إن عملية إزالة الألغام في الأراضي الأوكرانية على طول الحدود مع بيلاروسيا ستستغرق وقتا طويلا.