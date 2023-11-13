صور أقمار صناعية تكشف تراجع أعداد الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف تحليل لصور أقمار صناعية، اليوم الأحد، تناقص عدد الآليات العسكرية المتوغلة في قطاع غزة يوم 8 نوفمبر الجاري.

وأكد تحليل أجرته قناة "الجزيرة" للصور أن عدد الدبابات بشمال غرب غزة تراجع يوم 8 نوفمبر إلى 295 بعد أن كان 383 في 3 نوفمبر.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أمس السبت، توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري، بينها 25 خلال 48 ساعة الأخيرة.

وأكد أبو عبيدة، أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل، موضحاً أن المقاومون يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته.