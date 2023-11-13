"فوكس نيوز": القوات الأمريكية نفذت غارتين على أهداف إيرانية بشرق سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤول، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية نفذت غارتين جديدتين على أهداف تابعة لإيران في شرق سوريا.

سبق وأن قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن قواته شنت ضربة ضد منشأة بشرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أوستن، أنهم نفذوا ضربة ضد منشأة بشرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به، موضحا أن طائرتين من طراز إف 15 شنتا غارة ضد منشأة لتخزين السلاح في سوريا.

وتابع وزير الدفاع، أن الضربة تأتي ردا على سلسلة هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، موضحا أنهم جاهزون لاتخاذ إجراءات إضافية دفاعا عن قواتهم ومنشآتها وحث على عدم التصعيد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أن 56 جنديًا تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.