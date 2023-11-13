رسالة عاجلة من السفارة الفلسطينية في القاهرة لمواطنيها

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت السفارة الفلسطينية في القاهرة تنويها عاجلا لمواطنيها العالقين في جمهورية مصر العربية والراغبين في العودة إلى قطاع غزة".

وقالت في بيان :"تنوه سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في القاهرة والمحافظات الأخرى- باستثناء العريش- والراغبين في العودة إلى قطاع غزة، بضرورة تسجيل بياناتهم (صورة جواز السفر، ختم الدخول إلى جمهورية مصر العربية)، وذلك عبر تطبيق واتساب على الرقم : 01021948808.

كشف المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، عن أن قوات الجيش الإسرائيلي نجحت في إيقاف 20 عنصرا من حركة حماس الفلسطينية وفصائل المقاومة، والذين شاركوا في عمليات 7 أكتوبر.

وأضاف هجاري خلال مؤتمر صحفي له ، أن الوقود لم ولن يدخل إلى غزة، وذلك في ظل نفاذ الوقود في القطاع وخروج المستشفيات عن الخدمة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لتقديم 300 لتر من الوقود إلى مستشفى الشفاء، في إشارة إلى أن الجانب الفلسطيني هو من يعيق الأمر، وأن حماس ترفض.