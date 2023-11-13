شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأحد إن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم يوم الجمعة عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان إن عمليات البحث والإنقاذ بدأت عقب الحادث مباشرة بمشاركة طائرات وسفن تابعة للجيش الأمريكي كانت على مقربة، وأن الحادث قيد التحقيق للوقوف على أسبابه.

وأبلغت القيادة التي تتولى العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من الشرق الأوسط عن الحادث أمس السبت.

نشاط عدائي

وأكدت القيادة "يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن الطلعة الجوية كانت مرتبطة بالتدريب فقط، ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي".

وأضافت أنه لن يُكشف عن أسماء الضحايا قبل الانتهاء من إخطار أقاربهم.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن التعازي في بيان أصدره اليوم الأحد.