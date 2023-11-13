شكرا لقرائتكم خبر عن حملة انتخابية على منصات التواصل الاجتماعى لدعم المرشح الرئاسى حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، انتهاج مسار غير تقليدي في الدعاية الانتخابية لدعم مرشحها، في خوض السباق الانتخابي من خلال عدد من المحاور، وذلك في إطار الجدول الزمني المعد والمعلن عنه منذ بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت أمس الدعاية الانتخابية وإطلاق الحملات الانتخابية بشكلٍ رسمي.

والمقرر أن تعتمد الحملة في الدعاية الانتخابية، في الإعلان عن طريق الملصقات الورقية، اللافتات الإعلانية واللوحات الإعلانية المضيئة، وأيضًا حملة انتخابية موسعة ومدروسة على منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة، المسموعة، المرئية للمساهمة في عرض رؤية المرشح الرئاسي وبرنامجه الانتخابي.

وجاء ذلك في إطار قرار حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، والذي جاء وفقاً للإمكانات المادية المُتاحة لحزب الشعب الجمهوري ومُرشحه الرئاسي وترشيدًا للنفقات حتى لا نُثقل على كوادر الحزب ومؤيدي مُرشحنا، ويتقدم على ذلك الموقف الحالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد، التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.