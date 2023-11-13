شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تفتح ملف الأمن السيبرانى بحضور رئيس "القومى للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، ملف الأمن السيبراني ومخاطرة، وذلك في ضوء مناقشة وعرض تقديمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور رئيسه المهندس حسام الجمل، عن أهمية ومخاطر الأمن السيبراني، و يأتي ذلك إلي جانب مناقشة اللجنة لكافة الشكاوى الواردة إليها.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 اختصاصات هامة للجنة حقوق الانسان في مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.