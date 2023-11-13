شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش مشاكل الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سنديون وشمشيرة مركز فوة - محافظة كفر الشيخ، عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم البدء في تنفيذ إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة فوة، محافظة كفر الشيخ، رغم التبرع بقطعة الأرض لإنشاء المحطة.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم أيضا، توقف مشروع طريق رافد أبو الروس- مطوبس – فوة - محافظة كفر الشيخ، عدم إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية أبو دراز- مركز فوة - محافظة كفر الشيخ، تعطل محطة الصرف الصحي بقريتي أم الشعور والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين- محافظة كفر الشيخ.

وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بعزبتي (عين الحياه القبلية والبحرية) التابعتان للوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ.