الاقتصاد والتعليم والشباب والعلاقات الخارجية.. أهم 30 تصريحًا للمرشح الرئاسي حازم عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حل المرشح الرئاسي حازم عمر، ضيفًا مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد.

وخلال اللقاء تطرق المرشح لرئاسة الجمهورية، لملامح برنامجه الرئاسي، حيث استعرض خطته للتعامل مع الملفات الشائكة التي تواجه الدولة المصرية.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم تصريحات المرشح الرئاسي حازم عمر الواردة في اللقاء:

- الانتخابات الرئاسية منافسة في حب مصر لتقديم الأفضل وليست "خناقة".

- استهدف توفير موارد بأفكار خارج الصندوق وعيني دائمًا على النتائج وليس الشعبوية.

- لدي برنامج حقيقي يشتبك مع كافة مشكلات المواطنين.

- اهتمامي منصب بالطبقات البسيطة بجانب الطبقة المتوسطة كونها القائد للرأي العام.

- برنامجي لإصلاح الاقتصاد سوف يستغرق تنفيذه 3 سنوات.

- برنامجي الرئاسي ليس نتاج شهر أو اتنين وواخدين قرار الترشح من 2015.

- لن أقامر على مستقبل 105 مليون مواطن، وحساباتى دقيقة جدا.

- مصر دولة شابة و 60% من ديموغرافيتها من الشباب تحت 30 سنة.

- أتطلع للنهوض بمستقبل الشباب وخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة إلى 6%.

- الاقتصاد ابتكار وإبداع وليس سحر.

- أتحدى حد يقدر يِطلع مصر من عثرتها في شهرين أو تلاتة.

- التحديات في مصر لا تنتهي بداية من أزمة كورونا وصولًا إلى أزمة الدولار

- أعلم مشكلات مصر بالتفصيل وأمتلك الحلول الجديدة لها.

- سأتصدى لملفات الاقتصاد الثمانية من خلال خطة مبنية على فكر خارج الصندوق.

- الحلول دائمًا موجودة وقابلة للتطبيق ولكن الفيصل في مسار التطبيق.

- التضخم أحد أهم المشاكل والجنيه المصري انخفضت قيمته قرب الـ2 سنت.

- مصر دولة ضخمة وليست عظمى.

- ضخامة عدد سكان مصر ساهم في ضخامة مشكلاتها.

- كنت قريب من دوائر صنع القرار في مصر والتقيت بالسادات في شبابي.

- سأوظف علاقاتي الخارجية لخدمة وطني وليس من أجل مصالحي الشخصية.

- تعيني في مجلس الشيوخ نتيجة لخبراتي المتراكمة واستثمار لعلاقاتي الخارجية.

- حزبي نجح في أن يكون الكتلة الثانية للأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ.

- فكري الهندسي علمني التنظيم ولغة العمل بالأرقام وليس إطلاق الوعود.

- التعليم العام تراجع بصورة كبيرة مقارنة بالتعليم الخاص.

- تطوير التعليم العام وعودته إلى سابق قوته من أهم أولوياتي.

- أعتزم الاستعانة بأوائل الجامعات المصرية في الجهاز الحكومي للدولة .

- هاخد الـ20 الأوائل للجامعات المصرية كل عام في الحكومة.

- العلاقات المصرية مع دول العالم يجب أن تتسم بالطابع الاستراتيجي والشامل.

- نتفهم الأمن القومي الروسي ولكن رفضنا الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

- كان من الممكن توظيف الحرب الأوكرانية للحصول على مكاسب من روسيا أكثر من ذلك.