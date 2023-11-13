محاكمة المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالوايلي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما في الوايلي.

وجاء بالتفاصيل أن إحدى المستشفيات استقبلت عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وضبط بحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهما.