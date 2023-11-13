نشرة التوك شو.. تصريحات حازم عمر ومستجدات العلاقات الإيرانية والسورية

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- الرئاسة تكشف دوافع لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، عن دوافع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد" إنه بالأمس كانت هناك قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية بالسعودية، حيث تم دمج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن هذه القمة هدفها تعزيز التصورات بين الدول المشاركة بها، لذلك لقاءات الرئيس أمس كانت لتعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة واتخاذ أفضل السبل لتحقيق الأهداف في الأزمة الحالية خاصة ان مصر مهتمة بالقضية الفلسطينية قيادة وشعبا.

- متحدث الرئاسة: موقف مصر واضح بشأن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوري بشار الأسد، مؤكدًا أن سوريا لها وضعية خاصة عند الشعب المصري.

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية صدى البلد، أن العلاقات بين الشعبين تاريخية وعميقة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تألم لما أصاب سوريا خلال السنوات الماضية.

وأوضح، أن مصلحة مصر في استعادة الدولة السورية لأمنها واستقرارها وكذلك شعبها، مردفا: هناك مصلحة مصرية مؤكدة أن تكون الدولة العربية مستقرة ومتماسكة.

- الرئاسة تنفي وجود أي خلافات في العلاقات المصرية السعودية

نفى المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وجود أي خلاف في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال فهمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن العلاقات المصرية السعودية شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في الدولتين، وهناك تعبير دائم عن المحبة الكبيرة لمصر قيادة وشعبًا ومصر تبادر بالمثل.

وأوضح أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي كان أخويًا ووديًا للغاية وتم فيه التباحث المفصل حول الأحداث في غزة، وكيف يمكن للنفوذ السياسي المصري السعودي أن يسهم في حل الأزمة، وتمت مناقشة العلاقات المصرية السعودية كذلك.

- عبدالسند يمامة: عملت 60 عمرة وأول زيارة خارجية لي ستكون للسعودية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، إن القضية الأهم لمصر هي قضية المياه والسد الإثيوبي.

وأضاف يمامة، المرشح الرئاسي، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد: "المجتمع الغربي يحترم الحقوق والحريات والازدواجية الحالية نحن مسئولون عن جزء منها".

وتابع المرشح الرئاسي،: "أنا عملت يجي 60 عمرة، أول زيارة خارجية لي حال فوزي بمنصب الرئيس ستكون للسعودية لكي أزور الحبيب ومكة، وقبلتي ستكون للدول العربية".

- حازم عمر: مصر دولة ضخمة وليست عظمى

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن مصر تصنف دولة ضخمة وليست عظمى، وضخامة عدد مواطنيها ساهم في ضخامة مشكلاتها، مؤكدًا أن خوضه الانتخابات الرئاسية يمثل تجربة جديدة تضاف إلى رصيد خبراته من خلال برنامج حقيقي من أجل المواطن.

وأضاف "عمر"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، أنه كان دائمًا قريب من دوائر صنع القرار في مصر والتقى بالرئيس السادات في شبابه.

وتابع المرشح لرئاسة الجمهورية: أعمل على توظيف علاقاتي الخارجية لخدمة وطني وليس من أجل مصالحي الشخصية، وتعيني في مجلس الشيوخ نتيجة لخبراتي المتراكمة واستثمار لعلاقاتي الخارجية.

- حازم عمر: تطوير التعليم العام وعودته إلى سابق قوته أهم أولوياتي

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن تطوير التعليم العام وعودته إلى سابق قوته من أهم أولوياته حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعليم العام تراجع بصورة كبيرة مقارنة بالتعليم الخاص.

وأعلن عمر، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، عزمه الاستعامة في الجهاز الحكومي للدولة بأوائل الجامعات المصرية للاستفادة من نبوغهم في الارتقاء بالجهاز، موضحًا: "هاخد الـ20 الأوائل للجامعات المصرية كل عام".

وتابع المرشح لرئاسة الجمهورية، هدفي تطبيق برنامجي الانتخابي فيما يخص التعليم من خلال تعظيم الاستفادة من مساهمات المستثمرين ورجال الأعمال في تطوير أنظمة التعليم والأبنية التعليمية بصورة طوعية.

- حقوق النواب: 27% من جرائم التحرش عالميًا تقع من النساء للرجال

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القوانين ليست هي الرادعة لظاهرة التحرش، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، مشيرا إلى أن القانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي.

- علمية كورونا: لم نرصد أي متحورات جديدة وحال ظهورها سيتم الإعلان

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك إصابات بالفيروس التنفسي المخلوي في مصر، ولكن معدلات الإصابة به أقل من العام الماضي.

وأشار حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن فيروس التنفسي المخلوي ليس جديدا وموجود منذ الخمسينات، وهذه الفترة تشهد نشاط في حركة الفيروسات، مشددا على ضرورة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم تظهر أي متحورات جديدة، وحال ظهور أي متحور سيتم الإعلان عنه فورا.