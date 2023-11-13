الغرف التجارية: إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من استهلاكها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأمن الغذائي في مصر مستقر 100%، مؤكدًا أن المنتجات متوفرة في كل المحال الصغيرة أو الكبيرة، ولا توجد منتجات منقوصة، وهذا قَوْلٌ واحد.

وأضاف الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، أنه لا توجد أزمة في منتج السكر بالمعنى المثار حاليا، ووزارة التموين تصرف للمواطنين سكراً بصورة مجانية بواقع 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بسعر 12 جنيهاً و60 قرشاً، ولا يدفعها المواطن ولكن يخصم من دعمه.

وأشار إلى أنه تم صرف 85% من المستهدف للمواد التموينية هذا الشهر، وهذا يؤكد توافر السلع، ومبادرة تخفيض الأسعار دعمت سعر المنتج نظرا لأن سعره ارتفع عالميا.

ولفت إلى أن إنتاج مصر من السكر يعادل 90% من الاستهلاك، ومن ثم تُسْتَوْرَد كميات من السكر من الخارج، وسعره ارتفع في البورصة العالمية، وبالرغم من ذلك لا توجد أزمة سكر بالمعنى المتداول والدولة توفر كميات كبيرة بأسعار مدعمة.