ترند اليوم| صلاح يحقق أرقاما قياسية.. ونيقولا معوض يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي، وكان أبرزها ما يأتي:

نيقولا معوض

حل الفنان اللبناني نيقولا معوض ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم المذيع اللبناني علي ياسين والذي يُعرض على قناة "الجديد" اللبنانية.

نيقولا معوض: كنت ملحدا بفترة من حياتي وآمنت بوجود الله لهذا السبب

أثار الفنان اللبناني نيقولا معوض جدلًا بتصريحاته خلال تواجده ضيفًا ببرنامج "كتاب الشهرة" تقديم المذيع اللبناني علي ياسين ويُعرض على قناة "الجديد" اللبنانية.

نيقولا معوض يثير الجدل بتصريحاته عن تعدد علاقاته الجنسية قبل الزواج

أثار الفنان اللبناني نيقولا معوض جدلًا بتصريحاته خلال تواجده ضيفًا ببرنامج "كتاب الشهرة" تقديم المذيع اللبناني علي ياسين و ويُعرض على قناة "الجديد" اللبنانية.

نيقولا معوض يكشف تعرضه للتحرش في طفولته: الفاعل هددني ولم أخبر أهلي

محمد صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول اليوم ضد نادي برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الجولة الثانية عشرة.

"الصدارة وأرقام تاريخية".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول اليوم؟ (فيديو)

سجل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح هدف التقدم لنادي ليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة "39" من زمن شوط المباراة الأول.

"الأول في التاريخ".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

حقق محمد صلاح رقم قياسي جديد عقب تسجيله هدف التقدم لنادي ليفربول أمام برينتفورد في الدقيقة "39" من زمن شوط المباراة الأول.

"أسطوري".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ليفربول وبرينتفورد، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي