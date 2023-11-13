للخريجين وطلاب الجامعات.. تفاصيل دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي.

وتقام فعاليات الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية.

وحدد المركز مواعيد الدورة على النحو التالي: اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023: قراءة

يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023: استماع

يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023: قواعد

يوم الخميس 16 نوفمبر 2023: قواعد

ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه سريعًا لمقر المركز.