الجيش الإسرائيلي: استمرار العملية في قطاع غزة حتى القضاء على حماس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أكد استمرار العملية في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها، والعمل على تغيير الوضع الأمني في شمال البلاد، وفق روسيا اليوم.

وقال هاغاري: "قواتنا تدمر الأنفاق ومنصات الصواريخ في غزة، واعتقلنا 20 مخربا في غزة وأحضرناهم إلى إسرائيل للتحقيق، وقواتنا وصلت إلى ميناء غزة في إطار استكمال عملية تطويق المدينة".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنهم اقترحوا تقديم وقود لمستشفى الشفاء، إلا أن حماس رفضت استلامه حسب زعمه، وقال: "اقترحنا تقديم 300 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء لكن حكومة حماس منعت أخذها، اتصلنا بإدارة المستشفى وأخبرناهم أننا مستعدون لذلك، وأننا مستعدون لإجلاء الجرحى والأطفال أيضا".

وقال هاغاري: "نركز على جبهة غزة ونعمل على جبهات متعددة، الجيش لديه خطة للتعامل مع الأوضاع على الحدود مع لبنان، وإن الحكومة اللبنانية واللبنانيين يتحملون المسؤولية عن أفعال حزب الله".

وأضاف معلقا على استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف اليوم الأحد، "نواصل ضرب أهداف لحزب الله وإن المساس بالمدنيين الإسرائيليين في دوفيف أمر خطير، حزب الله يدفع أثمانا باهظة مقابل كل هجوم ضدنا".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.