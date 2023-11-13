شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مراكز الشباب خلال اجتماعها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الرودة التابع لإدارة شباب المنزلة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، عدم قيام وزارة الشباب بتلبية احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وعدم قيام وزارة الشباب بتلبية احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتبحث اللجنة، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، عدم البدء في إنشاء سور حديدي حول معلب مركز شباب سمالوط بمحافظة المنيا، عدم اتاحة ملاعب مراكز الشباب بالمجان فترة طويلة اثناء اليوم بمحافظة المنيا، إحلال وتجديد مراكز الشباب داخل مركزي البدرشين والعياط وقراهم وتزويد ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي بمحافظة الجيزة، وإنشاء ملعبين كرة قدم سباعي بقرية المرازيق ومثلهم بقرية سقارة بمركز البدرشين محافظة الجيزة.