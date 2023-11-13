تظاهرة في سان فرانسيسكو رفضا للممارسات "النيوليبراليّة" وتضامنا مع الفلسطينيين

تظاهر المئات في سان فرانسيسكو عشية قمة بين دول المحيط الهادئ، رفضا للممارسات "النيوليبراليّة" للحكومات المعنية و"تضامنا" مع الفلسطينيين في غزة.
واشار الناشط المناخي نِك إيفاسكو الى إن "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) شكل استعماري نيوليبرالي للحكم. نريد أن نتأكد من أنهم يضعون الناس والكوكب في صلب المفاوضات".
ورأى ان "عندما تجتمع البلدان للتفاوض، فإنها غالبا ما تتنازل عن حقوق الموارد والأراضي لشركات الشمال"، ملوحا بلافتة كُتبت عليها كلمة "ابيك" التي استُخدمت أحرفها لكتابة عبارة "إساءة استخدام الناس والأرض لمصلحة الشركات".
وينتظر وصول وفود الدول الأعضاء الـ21 في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وإندونيسيا، إلى المدينة الواقعة في كاليفورنيا، حيث تعقد القمة بين 12 و18 تشرين الثاني.
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