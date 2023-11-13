غالانت: إسرائيل ستعيد الاسرى من غزة بالقوة أو من خلال المفاوضات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "إسرائيل ستعيد الاسرى من غزة بالقوة أو من خلال المفاوضات"، موضحا ان "خلال هذه الحرب، وزارة الدفاع بأكملها لديها مهمتان، هزيمة حماس وإعادة الاسرى".

وشدد غالانت على أن "الجدول الزمني للعملية العسكرية في قطاع غزة غير محدود، وسيستمر على الأقل حتى يتم إطلاق سراح جميع الاسرى"..

وأضاف غالانت: "في 7 تشرين الاول توقعت حماس أن تنهار إسرائيل، ولكن حدث العكس تماما، نحن نبحث عن أي طريقة ممكنة لإعادة مواطنينا إلى الوطن، حماس تبحث عن وسيلة لوقف جيش الدفاع الإسرائيلي، فقط الضغط العسكري سيقربنا من هدفنا، الشيء الوحيد الذي بدأ يؤثر على حماس هو إدراك أنها تدفع ثمن [أفعالها]. أنا أعرف حماس منذ عقود، فقط الضغط العسكري سيساعدنا. ليس لدينا جدول زمني لهذه الحرب، سنستمر حتى نعيد الرهائن".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن إن مفاوضات الاسرى في اتجاه إيجابي لكن الوضع متغير.