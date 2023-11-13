انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة

افادت وكالة الانباء الكويتية عن ان "مصفاة الزور تعرضت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت، مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة".

واشارت الشركة في بيان، الى إن "الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل في إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل رللعودة للطاقة الإنتاجية السابقة". وكشفت عن "اتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة".

وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العمالقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها ما يقارب 5 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أميركي).