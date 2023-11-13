شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. شولتس يرفض رفع سن المعاش بعد 67 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه بشكل قوي رفع سن المعاش في ألمانيا عن 67 عامًا.

وخلال ندوة حوارية لدى صحيفة "هايلبرونر شتيمه"، قال شولتس في مدينة هايلبرون مساء الأحد، إن هذه الخطوة خاطئة وغير منطقية، مشيرًا إلى تحديد سن المعاش قانونيا بـ67 عامًا، وأن الأمر بعد ذلك سيكون جيدًا.

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50 عامًا من العمل

وأوضح شولتس أن الشخص الذي ينهي المدرسة في سن 17 عامًا ويبدأ تدريبًا مهنيًا، سيكون أمامه 50 عامًا من العمل قبل التقاعد "50 عاما فترة طويلة حقًا".

وأضاف، أنه لا يوجد ما يمنع أن يواصل المرء العمل إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى توفير كل المتطلبات القانونية الخاصة بذلك، لكنه رأى أن الشيء الأهم هو تحسين فرص التوظيف بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين نحو 58 و62 عامًا الذين يبحثون عن عمل، وقال: "أي أن نفعل شيئًا في هذا النطاق أولًا قبل أن نعاود إجراء هذه المناقشة الغبية حول سن التقاعد".

ووفقًا للوضع القانوني الساري، سيُرفع سن المعاش في ألمانيا تدريجيًا من 65 إلى 67 عامًا دون انتقاص قيمة المعاش التقاعدي، ويسري التقاعد عند سن السابعة والستين على مواليد 1964 وما بعدهم، لكن الائتلاف الحاكم في برلين استبعد أي رفع آخر لسن التقاعد.