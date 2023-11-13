شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تبحث آخر تطورات مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش اجتماعا اليوم، لمناقشة آخر التطورات التي حدثت في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية".

على مدار دور الانعقاد الماضي، وضعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على أولوياتها، لدرجة أنها أعلنت خلال اجتماعات انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات.

وأكدت اللجنة برئاسة النائب كريم درويش، أنها تتعاون بشكل مكثف مع الحكومة لإزالة جميع المعوقات التي تواجه المواطنين بشأن هذه الملف، كما أوصت لجنة العلاقات الخارجية، الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية، فتح وتجديد وتطوير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد للتخفيف عن المواطنين وزيادة موارد الدولة والعمل على سرعة فتح وتشغيل مكاتب التصديقات فى المحافظات.

توصية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاءت ضمن توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2023/2024، بشأن وزارة الخارجية والجهات التابعة لها من ديوان عام وزارة الخارجية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية، إن وزارة الخارجية، استمرت لهذا العام في خطتها لضغط الإنفاق بشكل كبير وفق التوجيهات العليا حتى وصلت للحد الذى لا يمكن أن تتجاوزه حتى لا يؤثر على عمل بعثاتنا وممثليها الدبلوماسيين فى الخارج.

وبجانب توصيات اللجنة بشأن مكاتب التصديقات، فقد حرصت اللجنة على عقد اجتماعات كثيرة لمناقشة تطورات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.