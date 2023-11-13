وصول الدفعة الأولى من الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى القاهرة

افادت وكالة "سبوتنيك" عن ان "وصلت الدفعة الأولى من المواطنين الروس، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة"، موضحة إنه "تم نقل مجموعة مكونة من 70 روسيًا بالحافلة إلى أحد فنادق القاهرة".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن 70 مواطنا عبروا معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وأشارت وزارة حالات الطوارئ إلى أن "الطابور الذي يضم أول الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة انتقل إلى القاهرة".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.